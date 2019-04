Зюле изгоря само за един мач

Защитникът на Байерн Мюнхен Никлас Зюле ще бъде наказан само за един мач заради червения картон, който си изкара в мача с Хайденхайм от четвъртфиналите на турнира за купата на Германия в сряда. Зюле бе изгонен още в 15-ата минута, след като повали на земята откъсващ се напред нападател на съперника, но въпреки това Байерн удържа драматичен успех с 5:4.

Niklas Süle has been suspended for one Pokal game following his red card yesterday pic.twitter.com/nqWVjhoMtq