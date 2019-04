Бушар ще отсъства от корта за неопределено време

Една от най-популярните тенисистки и бивша световна номер 5 Южени Бушар притесни феновете си с неприятна новина. Канадската красавица ще отсъства от корта за неопределено време, след като отказа участие на турнира в Богота следващата седмица, а вече се бе оттеглила и от провеждащия се в момента турнир в Монтерей.

Бушар също така не е заявила нито едно събитие от сезона на клей - тя не се е записала за големите надпревари в Мадрид и Рим, както и за по-малките на червено.

The struggling Genie Bouchard, who has pulled out of two tournaments this month, is taking an indeterminate break to "get healthy", per @tennislifenews sources.#PlayersBoxhttps://t.co/KlvsKIYUob pic.twitter.com/WdkvzRyJhb