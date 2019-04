Бингам влезе в историята с максимума си на China Open

Световният шампион за 2015 година Стюърт Бингам реализира максимален брейк от 147 точки срещу Питър Ебдън в Откритото първенство на Китай по снукър. Англичанинът се наложи с 6:3 над шампиона на планетата от 2002 година и се класира за осминафиналите, като макисмумът дойде в седмия фрейм.

147!!!!



Sublime from @Stuart__Bingham!



One of the most controlled maximums you will see #ChinaOpen @Eurosport_UK pic.twitter.com/hBAkrcRn4U