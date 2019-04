Дембеле отново тренира с Барселона

Усман Дембеле, който е излекуван от контузия в слабините, отново тренира със своите съотборници в Барселона, съобщават испанските медии. Нападателят беше извън терените повече от три седмици, но ще може да играе за испанския шампион в предстоящия мач срещу Манчестър Юнайтед от четвъртфиналите в Шампионската лига.

