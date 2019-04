Англия Азар се заяде с Тотнъм и похвали Хъдсън-Одой 04 април 2019 | 16:32 - Обновена 0



Still, Hazard told @NizaarKinsella he has confidence in his Chelsea teammate https://t.co/qNy7Fl13D0 — Goal News (@GoalNews) April 4, 2019 Казах му отначало да е скромен. За мен това е най-доборото нещо. Работи на тренировките, вкарвай голове и след това бъди радостен на терена. Той може да стигне много далече. Не слушах хорските приказки за мен. Семейството ми също помогна за това да остана скромен. Във футбола това може да се случи много бързо - да си на върха след два месеца, а след още два всички да забравят за теб. Но ако си здраво стъпил на краката си и тренираш… Мисля, че да него е лесно, защото хората около него са много скромни. Ако всички ние се мислим за най-добрите, за него би било труно да остане скромен. Но той е интелигентен и има семейство, на което му е грижа за него”, допълни Азар. Звездата на Челси Еден Азар не пропусна да се заяде с конкурента за топ 4 във Висшата лига Тотнъм , но същевременно се изказа и ласкаво за таланта на “сините” Калъм Хъдсън-Одой “Мисля, че през последните две-три години Тотнъм е сред най-добрите отбори в Англия. Това е сигурно. Ние сме Челси и това е голямо дерби. За Висшата лига е добре - нов стадион, като имат и топ играчи. Но в крайна сметка, ние, Челси, спечелихме множество трофеи, а те - не. Надявам се това да продължи. Мисля, че това ми харесва, защото хората не говорят за Челси и топ 4. Ние сме тихи - пети, шести и тогава можем да сме готови за играта. Искаме да мислим мач за мач. Предстоят ни тежки сблъсъци с Ливърпул Манчестър Юнайтед , но знаете, че Челси е топ клуб. Харесва ни това предизвикателство, така че ще се изправим срещу тези отбори и ще се опитаме да победим, защото, в крайна сметка, искаме да сме в топ 4”, коментира Азар след победата с 3:0 над Брайтън , където вкара гол и направи асистенция.Той говори и за 18-годишния си съотборник Хъдсън-Одой. “Мисля, че на неговите години бях по-добър”, пошегува се белгиецът, след което продължи: “Няма нужда да говоря. Ако иска да ме пита нещо, ще му кажа, няма проблем, но вече е голям играч. Не съм изненадан. Още от първия ден, в който тренира с нас, той показа страхотни умения. Мисля, че момчето чакаше да започне от първата минута в мач от Висшата лига, но е готов. Можете да видите начина, по който поема топката. Играе с голямо самочувствие. Мисля, че Калъм е способен да изиграе три мача. Може да бяга, има краката за 90 минути. На 28 г. малко сме уморени накрая, но той все още е млад. Както казах, има какво да подобрява, но е в добър тим за тази цел, а ние сме щастливи да му помогнем.Казах му отначало да е скромен. За мен това е най-доборото нещо. Работи на тренировките, вкарвай голове и след това бъди радостен на терена. Той може да стигне много далече. Не слушах хорските приказки за мен. Семейството ми също помогна за това да остана скромен. Във футбола това може да се случи много бързо - да си на върха след два месеца, а след още два всички да забравят за теб. Но ако си здраво стъпил на краката си и тренираш… Мисля, че да него е лесно, защото хората около него са много скромни. Ако всички ние се мислим за най-добрите, за него би било труно да остане скромен. Но той е интелигентен и има семейство, на което му е грижа за него”, допълни Азар.

