Във Франция: Рабио и Реал Мадрид са постигнали договорка

Адриен Рабио и Реал Мадрид са постигнали устна договорка за трансфер, съобщава "Канал плюс". Френската телевизия прогнозира, че старши треньорът на мадридчани Зинедин Зидан ще привлече халфа на Пари Сен Жермен през лятото и около него може да гради новия си състав.

23-годишният Рабио може да се превърне в третото ново попълнение за "белите" за новия сезон. Реал Мадрид вече потвърди привличането на Едер Милитао и Родриго.

