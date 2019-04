Роналдо ще е готов да играе с Аякс

Звездата на Ювентус Кристиано Роналдо е възстановен от мускулната травма на дясното бедро и ще бъде на разположение за първия четвъртфинал от Шампионската лига срещу Аякс на 10 април, съобщава "Марка".

MARCA:



Cristiano Ronaldo has recovered in time and will be ready play against Ajax in 1st leg. pic.twitter.com/0Jw5OFURwx