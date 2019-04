Доминик Тийм отново няма да участва на Олимпийските игри

Световният №5 Доминик Тийм потвърди участие на домашния за него турнир в Кицбюел през 2019 и 2020 г. Австриецът дебютира на Generali Open през 2011 г., но до момента има едва 8 победи, 6 от които през 2014 и 2015 г., когато игра финал и полуфинал.

