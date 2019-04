Франция Конфликт между треньор и директор може отново да създаде проблеми на Монако 04 април 2019 | 10:53 - Обновена 0



Според източник на изданието напрежението между португалския треньор и нигерийския спортен директор на Монако взело сериозен връх след поражението от



Тъкмо се измъкна от зоната на изпадащите във френската Лига 1 и отборът на Монако може да попадне в нова турбулентна ситуация, пише сайтът Le 10 Sport. Причината е, че назрява с все по-голяма сила конфликт между старши треньора Леонардо Жардим и спортния директор Майкъл Еменало.Според източник на изданието напрежението между португалския треньор и нигерийския спортен директор на Монако взело сериозен връх след поражението от Каен през уикенда. Жардим е забранил на всички шефове да влизат в съблекалнята при отбора без негово разрешение. Еменало си позволил да влезе при играчите и да им говори за поражението от Каен, което вбесило Жардим. Веднага след това треньорът е отишъл при хората на върха в клуба и е заявил, че не желае да работи повече с него. Но уволнение или отстраняване на нигерийския директор за момента не се обсъжда и не се коментира, най-вече по финансови съображения. След уволнението на Тиери Анри в клуба нямат излишни пари за нова неустойка.Жардим беше върнат по спешност в Монако, след като при Анри отборът се срина в зоната на изпадащите и дълго време положението беше безнадеждно. Сега обаче “принцовете” се изкачиха на 16-а позиция и са на 7 точки от изпадащите, което е доста по-успокояващо.

