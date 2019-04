Франция Отложиха новия договор на треньора на Лион заради отпадането от Купата на Франция 03 април 2019 | 19:37 - Обновена 0



Президентът на Лион Жан-Мишел Олас разкри, че няма да предложи нов договор на наставника на тима Брюно Женесио преди края на сезона, след като бил готов да го стори при класиране за финала на Купата на Франция. Както е известно, "хлапетата" снощи отпаднаха на полуфиналите на турнира след домакинска загуба с 2:3 от Рен . Междувременно, те са трети в Лига 1 с преднина от 7 точки пред четвъртия Сент Етиен в битката за място в Шампионската лига.

"Срещнах се с Брюно. Бяхме се разбрали, че ако стигнем до финала и завършим на подиума, ще има двугодишно удължаване на контракта. Бях доволен от това предложение, защото смятам, че върши много добра работа. За съжаление, няма да играем на финала. Решението ще бъде взето в края на сезона. Благодаря на Брюно. Имаше добри мачове, дискретен е и уважи сделката. Това трябва да послужи като урок за журналистите. Съжалявам, че не мога да обявя новия договор още сега. Планирах да го сторя в края на сезона, но Брюно искаше да знае. Контрактът не е изключен, но ще зависи от резултатите. Може да поиска да изслуша и други оферти", заяви Олас на пресконференция.

@JM_Aulas: "When you're in charge of a club, you have to analyze situations. We do not judge by impressions. If we had gone to the @coupedefrance finals and were on the podium, Bruno Genesio would be extended two years." #SRFCOL pic.twitter.com/jAfXwbhJRG — OL English (@OL_English) April 2, 2019

Женесио също присъства на нея и коментира думите на президента. "Много съм разочарован от елиминацията. Личните интереси са след тези на институцията. Аз не съм изключение. Нека повторя, много съм разочарован, че няма да бъдем на финала. Ще направя всичко възможно да докарам тима до второто място и да оставя клуба в състоянието, в което го заварих, т.е. в Шампионската лига. Това е най-важното място. Целта е да се доближим на по-малко от три точки до (втория - б.р.) Лил преди директния сблъсък с тях", сподели той.

Bruno Genesio: "I'm very disappointed not to go to the @coupedefrance final. I will give everything to help the team get second place. That's the most important thing." #OLSRFC — OL English (@OL_English) April 2, 2019

