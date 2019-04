Ман Юнайтед набеляза заместник на Ерера от Атлетико Мадрид

Ръководството на Манчестър Юнайтед вече е набелязало заместник на полузащитника Андер Ерера, който по всяка вероятност ще напусне клуба през лятото, когато изтича договорът му, пишат медиите на Острова. Според информациите "червените дяволи" искат халфа на Атлетико Мадрид Саул Нигес, интерес към когото има и от страна на Манчестър Сити.

From the man ahead of the game on Herrera future, @efabascalUK with the latest: Man United want to sign Saul Niguez from Atletico (but it'll be damn hard) Man City keen but also targeting Rodri. Herrera still has PSG deal on table.https://t.co/HWAr0246s2