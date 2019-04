Кубрат Пулев срещу Даниел Дюбоа, но в спаринг

Един от многообещаващите младоци на професионалния ринг ще бъде съперник в спаринг на Кубрат Пулев в следващите дни.

Става дума за 21-годишният англичанин Даниел Дюбоа, който вече има 10 мача на профи ринга. В тях той има 10 победи, а 9 от тях идват с нокаут. Неслучайно вниманието към него става все по-сериозно, а "Динамита" има договор с Франк Уорън, един от големите боксови промоутъри.

Треньорът на Дюбоа Мартин Боуърс разкри за предстоящите спаринги с Пулев и изрази задоволство, тъй като те ще подготвят по най-добрия начин Дюбоа за предстоящия му сблъсък с Ричард Ларти на "Уембли" на 27 април. Не е ясно къде ще се проведат спарингите като Боуърс разкри единствено, че заминават на подготовка в Украйна.

DUBOIS TO SPAR PULEV @DynamiteDubois’ trainer Martin Bowers reveals that the 10-0 Heavyweight sensation will be heading out to spar @KubratPulev next week ahead of his April 27th clash with Richard Lartey.



WATCH https://t.co/0apAz3kPv3 pic.twitter.com/H5VnsCej3F