Американски журналист: След думите ми към Кубрат Пулев, редица хора ми пишат и ме заплашват

Известният американски боксов журналист и блогър Ерик Липкин се оплака от тормоз и заплахи, които са породени от негово изказване за Кубрат Пулев.



Липкин зае страната на Джени Суши след прословутата целувка и обяви още тогава: "Тя просто се опитваше да си свърши работата. Пулев е боклук! Всеки, който го защитава или обвинява жертвата, също е измет".

По-късно журналистът повтори в Туитър, че всеки, който подкрепя Пулев е "ши*ан задник". Заради тези си писания Липкин споделя, че получава заплахи.



"След думите ми към Кубрат Пулев, редица хора ми пишат и ме заплашват. Виждам, че това са хора с по 30 последователи, което означава, че очевидно са тролове. Полагам усилия, за да не им отговарям", написа днес Липкин.

Since I called out Pulev I've gotten nonstop tweets, replies, and DMs. Not that I have many followers but all these dudes bothering me have maybe 30 followers, usually much less. Clearly just trolls. I do my best not to respond. #boxing