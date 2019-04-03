Съдийски назначения за 23-ия кръг на Втора лига

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Втора лига
СК към БФС обяви съдийските назначения за 23-ия кръг на Втора лига.
6 Апр 2019 г. Събота 15:00 ч.
ПФК Добруджа 1919 - ФК ЦСКА 1948
ГС: Николай Валентинов Малджански АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Даниел Жаниев Цолов
4-ТИ: Димитър Михайлов Михайлов
СН: Любомир Йорданов Войков
6 Апр 2019 г. Събота 15:00 ч.
ОФК Пирин ЕООД - ФК Литекс
ГС: Мустафа Севди Шефкет АС1: Георги Петров Георгиев АС2: Владимир Здравков Хубенов
4-ТИ: Благой Кирилов Манов
СН: Красимир Драганов Драганов
6 Апр 2019 г. Събота 17:00 ч.
ФК Локомотив 1929 - ФК Ботев Гълъбово
ГС: Димитър Иванов Желязков АС1: Димитър Герчев Димитров АС2: Калин Валентинов Киров
4-ТИ: Димитър Цолов Буров
СН: Георги Стефанов Кордев
6 Апр 2019 г. Събота 19:00 ч.
ОФК Локомотив Горна Оряховица - ФК Кариана
ГС: Георги Николов Николов АС1: Петър Милчев Рангелов АС2: Мирослав Пламенов Марков
4-ТИ: Александър Димитров Марков
СН: Николай Тодоров Петров
6 Апр 2019 г. Събота 19:00 ч.
ПФК Монтана 1921 - ОФК Поморие
ГС: Йото Валентинов Гарабедов АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Станислав Руменов Груев
4-ТИ: Вангел Борисов Вангелов
СН: Стоян Маринов Алексиев
7 Апр 2019 г. Неделя 15:30 ч.
ПФК Лудогорец АД II - ФК Царско село 2015
ГС: Неделчо Танчев Гаджалов АС1: Тони Бонев Пандарски АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ: Васил Христов Николов
СН: Йордан Иларионов Дурчев
8 Апр 2019 г. Понеделник 17:00 ч.
ОФК Несебър - ФК Струмска слава 1927
ГС: Рюстем Джемил Карагарен АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Светослав Колев Енчев
4-ТИ: Апостол Танчев Иванов
СН: Красимир Здравков Стойчев
8 Апр 2019 г. Понеделник 20:00 ч.
ФК Черноморец Балчик - ФК Арда
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Калоян Венелинов Кирилов
СН: Борис Димитров Борисов
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