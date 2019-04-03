ЦСКА 1948 CSKA 1948

ЦСКА 1948 1:0 Литекс

последен:
30.03.2019

Добруджа - ЦСКА 1948

следващ:
06.04.2019

създаване: 2016г.
стадион: "Васил Левски"
президент: Добрин Гьонов
треньор: Петко Петков
web: ЦСКА 1948

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Втора лига

Съдийски назначения за 23-ия кръг на Втора лига

03 април 2019 | 14:39
Съдийски назначения за 23-ия кръг на Втора лига
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СК към БФС обяви съдийските назначения за 23-ия кръг на Втора лига.

6 Апр 2019 г. Събота 15:00 ч.
ПФК Добруджа 1919 - ФК ЦСКА 1948
ГС:    Николай Валентинов Малджански    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Даниел Жаниев Цолов
4-ТИ:    Димитър Михайлов Михайлов                
СН:    Любомир Йорданов Войков     
 
6 Апр 2019 г. Събота 15:00 ч.
ОФК Пирин ЕООД - ФК Литекс
ГС:    Мустафа Севди Шефкет    АС1:    Георги Петров Георгиев    АС2:    Владимир Здравков Хубенов
4-ТИ:    Благой Кирилов Манов                
СН:    Красимир Драганов Драганов     
 
6 Апр 2019 г. Събота 17:00 ч.
ФК Локомотив 1929 - ФК Ботев Гълъбово
ГС:    Димитър Иванов Желязков    АС1:    Димитър Герчев Димитров    АС2:    Калин Валентинов Киров
4-ТИ:    Димитър Цолов Буров                
СН:    Георги Стефанов Кордев     
 
6 Апр 2019 г. Събота 19:00 ч.
ОФК Локомотив Горна Оряховица - ФК Кариана
ГС:    Георги Николов Николов    АС1:    Петър Милчев Рангелов    АС2:    Мирослав Пламенов Марков
4-ТИ:    Александър Димитров Марков                
СН:    Николай Тодоров Петров     
 
6 Апр 2019 г. Събота 19:00 ч.
ПФК Монтана 1921 - ОФК Поморие
ГС:    Йото Валентинов Гарабедов    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Станислав Руменов Груев
4-ТИ:    Вангел Борисов Вангелов                
СН:    Стоян Маринов Алексиев     
 
7 Апр 2019 г. Неделя 15:30 ч.
ПФК Лудогорец АД II - ФК Царско село 2015
ГС:    Неделчо Танчев Гаджалов    АС1:    Тони Бонев Пандарски    АС2:    Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ:    Васил Христов Николов                
СН:    Йордан Иларионов Дурчев     
 
8 Апр 2019 г. Понеделник 17:00 ч.
ОФК Несебър - ФК Струмска слава 1927
ГС:    Рюстем Джемил Карагарен    АС1:    Цветан Гошов Горанов    АС2:    Светослав Колев Енчев
4-ТИ:    Апостол Танчев Иванов                
СН:    Красимир Здравков Стойчев     
 
8 Апр 2019 г. Понеделник 20:00 ч.
ФК Черноморец Балчик - ФК Арда
ГС:    Георги Милков Гинчев    АС1:    Илиян Петров Капарашев    АС2:    Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ:    Калоян Венелинов Кирилов                
СН:    Борис Димитров Борисов     
 

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                              Нормално функциониране на сайтовете
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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