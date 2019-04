НБА Всички обичат Янис 03 април 2019 | 14:20 0



Giannis gave a fan the jacket off his back after the fan gave him some custom Kobes pic.twitter.com/vrImKtztIU — ESPN (@espn) April 3, 2019

Гръцкото крило се сдоби с уникален вариант от серията на Коби Брайънт, а в замяна побърза да благодари за подаръка, давайки горнището си на въпросния фен. Европеецът дори се пошегува, че би му дал и останалата част от екипировката си, но тогава ще трябва да се разхожда наоколо полугол. The shoes pic.twitter.com/2qJqHBNyMc — ESPN (@espn) April 3, 2019 Янис Адетокумбо е всеобщ любимец на феновете в НБА. Скромното момче от Атина винаги отделя необходимото внимание на любителите на играта, а след една от последните тренировки на Милуоки бе изненадан по страхотен начин, получавайки персонализиран чифт кецове, изработени специално за него от почитател.Гръцкото крило се сдоби с уникален вариант от серията на Коби Брайънт, а в замяна побърза да благодари за подаръка, давайки горнището си на въпросния фен. Европеецът дори се пошегува, че би му дал и останалата част от екипировката си, но тогава ще трябва да се разхожда наоколо полугол.

