НБА Уестбрук посвети голямата си вечер на застрелян рапър 03 април 2019 | 14:10 - Обновена 0



копирано





Ръс, който държи постижението за най-много мачове с “трипъл-дабъл” в рамките на един сезон с 42, посвети фантастичното си представяне на друга личност. Уестбрук заяви, че всичко това е било за рап звездата Нипси Хъсъл, който бе застрелян преди дни в Лос Анджелис.

20 | 20 | 20



60s @russwest44 showed out for @NipseyHussle tonight.



The Marathon is Forever pic.twitter.com/ICWU1JAfkh — A n g e l (@AngelThaSinger) April 3, 2019

“Това не беше за мен. Това беше за братчето ми. Това е за Нипси - 20 плюс 20 плюс 20. Това беше за моето братче, почивай в мир, Нипси”, бе емоционалното изказване на Уестбурк в ефира на TNT. Суперзвездата дойде в залата за срещата с тениска, на която бе изписано името на квартал Креншоу в Южен Лос Анджелис, където Нипси Хъсъл е роден и израстнал, а освен това имаше посвещение към него и на кецовете си.

Russell Westbrook paid respect to his longtime friend Nipsey Hussle during tonights game. (@theerkj) pic.twitter.com/inn60ZBurQ — Karen Civil (@KarenCivil) April 3, 2019

Музикантът бе прострелян фатално пред спортния си магазин в следобеда на 31 март, а малко след това почина в местна болница. Приживе Хъсъл бе част от бандата Rollin 60's Neighborhood Crips, като именно заради това, че 3х20 е 60, Уестбрук посвети представянето си на Нипси. YOU’RE ONE OF ONE BRO!!! Rest Up King pic.twitter.com/fXzJesHlaB — Russell Westbrook (@russwest44) April 1, 2019 Лидерът на Оклахома Сити Ръсел Уестбрук написа поредната впечатляваща страница в кариерата си в НБА, след като стори нещо, което се бе отдавало единствено на иконата Уилт Чембърлейн. Срещу Лос Анджелис Лейкърс Уестбрук стигна до ’20-20-20’- “трипъл-дабъл” от 20 точки, 20 борби и 21 асистенции. Преди тази вечер единствено Чембърлейн бе постигал подобна статистика - с 22 точки, 25 борби и 21 асистенции в мач на Филаделфия срещу Детройт през 1968 година.Ръс, който държи постижението за най-много мачове с “трипъл-дабъл” в рамките на един сезон с 42, посвети фантастичното си представяне на друга личност. Уестбрук заяви, че всичко това е било за рап звездата Нипси Хъсъл, който бе застрелян преди дни в Лос Анджелис.“Това не беше за мен. Това беше за братчето ми. Това е за Нипси - 20 плюс 20 плюс 20. Това беше за моето братче, почивай в мир, Нипси”, бе емоционалното изказване на Уестбурк в ефира на TNT. Суперзвездата дойде в залата за срещата с тениска, на която бе изписано името на квартал Креншоу в Южен Лос Анджелис, където Нипси Хъсъл е роден и израстнал, а освен това имаше посвещение към него и на кецовете си.Музикантът бе прострелян фатално пред спортния си магазин в следобеда на 31 март, а малко след това почина в местна болница. Приживе Хъсъл бе част от бандата Rollin 60's Neighborhood Crips, като именно заради това, че 3х20 е 60, Уестбрук посвети представянето си на Нипси.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 624 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1