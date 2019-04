ММА Конър се подигра на жената на Хабиб, после изтри поста си в twitter 03 април 2019 | 13:49 0



Конър Макгрегър обиди жестоко съпругата на Хабиб Нурмагомедов, а после изтри публикацията си в социалните мрежи. @@@

Враждата между двамата ММА бойци продължава с пълна сила, въпреки изявлението преди дни от страна на Макгрегър, че прекратява кариерата си.

Conor McGregor follows up massive photo dump by calling Khabib Nurmagomedov's wife a towel https://t.co/q5hmrC1jaR pic.twitter.com/4sY6GWjhnT — Barstool Sports (@barstoolsports) April 3, 2019

Нурмагомедов коментира иронично отказването на Конър, а сега ирландецът си навлече гнева на мнозина заради начина, по който обиди половинката на боеца от Дагестан.

