Любка Дебърлиева: Съдиите не могат да решават мачовете

Старши-треньорът на женския тим на ВК Левски Любка Дебърлиева изрази мнение, че съдиите не могат да решават мачовете в НВЛ-жени. Тя отвърна на нападките от страна на колегата от Берое (Стара Загора) Петър Дочев, който съзря тенденция в арбитърството в полуфиналната серия между двата състава, като обясни, че не е етично реферите да бъдат нападани. „Преди шест месеца, ако ме бяхте питали, дали Левски може да играе финал в НВЛ-жени, отговорът щеше категорично да е не. Преди 6 месеца Левски не бе на нивото, на което трябваше да е, за да играе финал, макар че и миналата година Левски не бе на ниво, но и игра финал“, започна Дебърлиева. „Класата и отборът на Марица е много по-различен от всичко останало в България, макар че Берое, когато играха втория полусезон, първият мач с Марица, играха доста достойно. Със сигурност за Левски ще е полезно да играе повече срещу Марица, който е много силен отбор. Искам да кажа, че колкото повече играем с отбори като Берое, Марица, толкова по-добри ставаме. На малко по-високо ниво става волейболът. И се надявам и догодина да има такива тимове“. „За съдии аз никога не съм си позволявала да обсъждам работата им и няма да го направя, защото считам, че съдиите не могат да бъдат причина за победа или загуба, особено когато губиш геймове на по 13, на по 18. Надали съдиите решават. Но у нас има само един или двама човека, които го правят и аз лично не оправдавам постъпката им. Не е етично да обвиняваш съдия“. Запитана за реакциите на треньора на Берое Петър Дочев, който определи съдийството в третия мач от полуфиналната серия с Левски като „скандално“, Дебърлиева обясни: „Грешки както в негов ущърб, така и в наш имаше. Само че, аз няма да реагирам така, защото те са хора, а не машини, а и машините грешат“. „Чакайте малко, това, че аз не съм реагирала, играейки в тяхната зала от съдийски решения, не означава, че не е имало грешки“. Що се касае до обвиненията, че все едни и същи съдии са водили мачовете между Левски и Берое, в това число и че е имало смяна на наряда за третия мач, Дебърлиева отвърна: „Аз не назначавам нарядите и никога не знам кой ще е съдия“. „Силите са изравнени, но има и друг фактор – залата. Говорейки с момичетата, те ми казаха, че не се чувстват добре в залата. Тя е голяма и това им се отразява. Ние сме млад отбор, не можем да се абстрахираме от мащаби, светлини и цветове, това им пречи. Това имах предвид като казах, че ако сме играли в залата на Берое, те са щели да имат предимство и да спечелят“, продължи Дебърлиева. Запитана дали отборът ще може да избяга от това, че непрекъснато е свързван с Данчо Лазаров, Дебърлиева каза: „За съжаление няма как да избягаме от това, то ни съпътства. Мисля, че това е човек, който цял живот се занимава с волейбол, помага на българския волейбол и няма да е правилно да бягаме от това, напротив“. „Не мисля, че има съдийски проблеми. Мисля, че търсим под вола теле. Имаме добри съдии на международно ниво. Просто на нас ни е по-лесно да се оправдаем с нещо и някой“. „Съдиите не пречат на волейбола. Пречат други неща. Доста неща в глобален мащаб, като цяло у нас – като липсата на финансиране. Ще ми се да има повече спонсори, повече публика, да вкарваме децата в залата. Не може да вкараме децата в залата, а защо да ги вкарваме като трябва да ходят на английски, на математика, на български език…и в същото време родителите забравят, че спотът е дисциплина. Мисля, че това е проблем на целия ни спорт“, каза Дербърлиева. #Maritza onе win away from fifth consecutive #NVLBulgaria title, after another shutout of #Levski

#Maritza onе win away from fifth consecutive #NVLBulgaria title, after another shutout of #Levski

Story/stats: https://t.co/gbMQrB8pdE #volleyball #Марица #Левски #НВЛ #волейбол pic.twitter.com/ALcbBIT4Ej — Maritza Plovdiv VC (@volleymaritza) April 3, 2019

