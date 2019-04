Хабиб пак "захапа" Конър

View this post on Instagram

Есть 2 вещи, которые всегда будут вместе, это мужчина и проблемы. Не бывает такого, что ты мужчина и у тебя нет проблем. Быть мужчиной очень тяжело, особенно в наше время.

