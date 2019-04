Ямайка ще приеме два мача от турнира "Голд къп" това лято

Ямайка ще приеме два мача от турнира "Голд къп" през лятото, обявиха от Конфедерацията на северно-, ценралноамериканските и карибските футболни асоциации (КОНКАКАФ). И двете срещи ще се състоят на 17 юни в столицата на страната Кингстън, като единият ще бъде с участието на домакините, а другият с този на Хондурас. Техните съперници пък ще станат ясни след изтеглянето на пълния жребий на 10 април.

For the first time in @GoldCup history... we are pleased to announce the second international match of the tournament - June 17th at Independence Park in Kingston, Jamaica! pic.twitter.com/kiPfFOmUiv