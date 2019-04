Голдън Стейт нямаше проблеми срещу Денвър

Голдън Стейт победи със 116:99 у дома Денвър. Кевин Дюрант се отличи с 21 точки и 6 завършващи подавания в дербито на Западната конференция. ДеМаркъс Къзънс добави още 28 точки, 13 борби и 5 асистенции и 2 блокирани изстрела, което е рекорд за него през сезона.

Шампионите постигнаха победа номер 53 през кампанията, докато Денвър е с 51 успеха. Стивън Къри реализира 17 точки, овладя 5 борби и подаде 5 асистенции за Уориърс. Джамал Мъри отбеляза 17 точки за Нъгетс, а съотборникът му Пол Милсап добави още 11 точки.

