Оклахома победи у дома Лейкърс, Уестбрук записа историческо постижение

Оклахома Сити победи със 119:103 у дома Лос Анджелис Лейкърс в двубой от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация, а Ръсел Уестбрук завърши с 20 точки, 20 борби и 21 асистенции. Той е вторият баскетболист в историята на НБА с постижение от поне 20 точки, 20 овладени топки под кошовете и поне 20 завършващи подавания в един двубой.

20-20-20 for Russell Westbrook. The first to do it since Wilt. #WhyNot? pic.twitter.com/gIODtuK0qC