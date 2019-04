Марадона може да бъде наказан заради посветена победа на венецуелския президент

Мексиканската футболна федерация може да накаже Диего Марадона, след като аржентинецът посвети победа на своя отбор на венецуелския президент Николас Мадуро.

Марадона, който е старши треньор на втородивизионния мексикански тим Дорадос де Синалоа, каза след победата с 3:2 над Тампико в събота, че този успех е за "Николас Мадуро и всички във Венецуела, които страдат" и обвини "янките" от САЩ, че се опитват да се намесят във вътрешните работи на южноамериканската страна.

