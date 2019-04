Още един Нурмагомедов влезе в UFC

Братовчедът на Хабиб Нурмагомедов – Абубакар, се присъединява към UFC. Новината бе съобщена от шампиона в лека категория.

Khabib's cousin Abubakar will debut in the UFC after he serves his disqualification for UFC 229 brawl pic.twitter.com/SDA6gZwHgt