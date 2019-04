Далас се класира за плейофите след разгром над Филаделфия

Далас Старс се класира за участие в плейофите на НХЛ след три години пауза и това стана при убедителното 6:2 над Филаделфия у дома. Два гола и две асистенции направи за победителите Александър Радулов. Старс бяха само на точка от класирането, но победата плюс поражението на Аризона в късния мач с Лос Анджелис им гарантира поне 7-ото място, което заемат с 91 точки. След 2:2 25 минути преди края, домакините вкараха четири поредни гола, в това число и два в рамките на 10 секунди. Джейсън Дикинсън, Еса Линдъл, Тайлър Питлик и Блейк Комо вкараха останалите четири гола.

Yee (and we cannot stress this enough) haw#GoStars | #StanleyCup pic.twitter.com/dcMHy5qFAh