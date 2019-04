Тенис Григор Димитров потвърди участие на турнира в Лос Кабос 03 април 2019 | 03:56 0



Най-добрият ни тенисист Григор Димитров изненадващо е включил в графика си за сезон 2019 участие на турнира от категория АТР 250 в Лос Кабос, Мексико. По същото време се провежда надпреварата от по-високата категория АТР 500 във Вашингтон, на която през годините българинът е участвал. LIVE IT, LOVE IT@fabiofogna , @dieschwartzman , @feliciano_lopez y @GrigorDimitrov son los primeros cuatro confirmados del #ATC2019.



@ATP_Tour @ATPTour_ES pic.twitter.com/BsE9bXs1OI — Abierto Tenis Mifel (@AbiertoLosCabos) April 2, 2019 Сега обаче Димитров е решил да се включи в надпреварата, която се провежда в един от най-популярните мексикански курорти. Турнирът на хард стартира на 29 юли и е част от подготовката за последния за годината турнир от Големия шлем US Open.

1