Германия Трети дубъл на Ласога прати Хамбургер на полуфинал за Купата 02 април 2019 | 21:27



копирано



Sliding into the semi-finals like...#DFBPokal #SCPHSV 0-2 pic.twitter.com/xv1uxaKVJo — The DFB-Pokal (@DFBPokal_EN) April 2, 2019

Главното действащо лице тази вечер бе Пиер-Мишел Ласога. Централният нападател на Шпортферайн за трети път през настоящата кампания вкара два гола в мач за Купата, затвърждавайки стопроцентовата си успеваемост. Днес таранът откри в 54-ата минута след центриране от корнер, извисявайки се над цялата противникова защита, за да отбележи с глава за 1:0. По-малко от четвърт час по-късно той сложи точка на спора, този път реализирайки със силен шут по земя от границата на наказателното поле - 2:0 в 68-ата минута.



Двата отбора показаха открит футбол, залагайки повече на атака, отколкото на защита, но в крайна сметка гостите от Хамбург бяха тези, които се възползваха по-добре от шансовете си и заслужено продължават напред към полуфиналите.

6 - @Lasogga10 has scored 6 goals in the DFB Pokal 2018-19, the only @HSV_English players to score more often in a single season in the competition were Jimmy Hartwig and Horst Hrubesch (7 goals each, 1980-81). Machine. @DFB_Pokal #SCPHSV pic.twitter.com/TJez5mOWpp — OptaFranz (@OptaFranz) April 2, 2019

С двата си гола днес Ласога вече има шест попадения в едва три мача в турнира през сезона. Той вкара на два пъти срещу Ерндтебрюк в първия кръг, после наказа на два пъти Висбаден във втория кръг, а в осминафиналите срещу



