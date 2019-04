Пакяо срещу Търман в суперсблъсък за титлата в полусредна категория

Мани Пакяо се завръща на ринга и ще се бие срещу "супер" шампиона в полусредна категория на WBA Кийт Търман. Пакяо е редовен шампион в полусредна категория на WBA и битка между двамата има смисъл. Според информация от Майк Копингър двамата боксьори са се разбрали за битка, която да се проведе на 13 юли в САЩ.

SOURCES: Manny Pacquiao and Keith Thurman are in advanced talks for a pay-per-view welterweight title showdown that’s being targeted for July 13. No deal yet but it’s expected to be completed #boxing