Тръмп, Хигинс и Уилямс също напуснаха рано-рано Китай

Марк Селби не е единственият рано отпаднал от големите снукър звезди в Откритото първенство на Китай. Джъд Тръмп, Джон Хигинс и Марк Уилямс също изненадващо изхвърчаха от турнира още в първия кръг, а тъй като в China Open не участват Рони О’Съливан и Марк Алън, то почти не останаха високопоставени състезатели в Пекин.

Хигинс, който от доста време има проблеми с формата си край зеленото сукно, загуби с 2:6 от дебютанта сред професионалистите Джо О’Конър. Вълшебника от Уишоу изрази мнение, че най-вероятно ще се изложи на Световното първенство.

defeats old foe Mark Williams 6-4 in Beijing



The '97 World Champ spent time with Chan in Hong Kong ahead of the match #ChinaOpen pic.twitter.com/akUIYHjaxu