eSports Бивш футболист: Счупих крака си, след което избрах да продължа с електронните спортове 02 април 2019 | 13:49 - Обновена



Congratulations to @LFC & @F2Tekkz our #ePremierLeague champion! pic.twitter.com/bThG7dN6dg — Gfinity Esports (@Gfinity) March 29, 2019

"Аз съм професионален FIFA играч. Преди година напуснах университета, за да преследвам мечтата си. Започнах да играя видео игри още от ранна детска възраст. През 2014 година започнах да се занимавам с Call of Duty, а малко по-късно се влюбих във FIFA", започна геймърът.

Heartbreak @VennyFIFA is cruelly denied by #MUFC in the semi-finals and #SaintsFC's #ePremierLeague is over in spite of some huge performances... pic.twitter.com/bXlIEJmHmY — Southampton FC (@SouthamptonFC) March 29, 2019

"Спрях с футбола, след като си счупих крака, а по същото време разбрах, че eSports и футболът няма как да вървят заедно. Toгава избрах да продължа с гейминга", добави още той.



