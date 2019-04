Икарди се завръща в игра за Интер!

Низвергнатата звезда на Интер Мауро Икарди ще бъде реабилитиран в титулярния състав на “нерадзурите” от треньора Лучано Спалети.







Новината обяви самият той, като подчерта, че аржентинският голаджия ще започне от първата минута в гостуването на Дженоа от междинния 30 кръг на Серия “А” в сряда от 22:00 часа.

“Утре Икарди ще започне мача срещу Дженоа. Той реагира по правилния начин ментално, а това е по-важно от физическата страна на нещата. Ще видим колко минути ще може да изиграе и ако трябва, ще го сменим по някое време.



Марота свърши невероятна работа в това да осигури истински диалог между всички засегнати страни, което означава вече, че Икарди може да помогне на отбора.



Съставът е единен, здравото единство винаги е определяло Интер”, сподели Спалети.

Curva Nord statement on Mauro Icardi: "We no longer consider Mauro Icardi an Inter player" pic.twitter.com/vYgK0VmI7R