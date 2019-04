Снукър Селби се провали още в първия кръг на China Open 02 април 2019 | 12:52 0



копирано

Бившият световен номер 1 Марк Селби загуби рано-рано шансовете си да спечели Откритото първенство на Китай по снукър за трети пореден сезон, след като Крейг Стедман го елиминира още в първия кръг на последния ранкинг турнир преди Световното първенство в “Крусибъл”. Поражението означава също, че Веселяка от Лестър няма да си върне първата позиция в световната ранглиста преди планетарния шампионат в Шефилд, тъй като за целта трябваше да спечели титлата в Пекин. Ronnie O'Sullivan will remain world number one...



Mark Selby's hopes of winning three China Opens on the spin have been dashed.



He's fallen to Craig Steadman [6-3] in their heldover qualifier #ChinaOpen pic.twitter.com/BC2xlezqv2 — World Snooker (@WorldSnooker) April 1, 2019 Селби, който е шампион в Китай от 2015-а, 2017-а и 2018-а, преди две години развали така нареченото “проклятие” и след триумфа си в азиатската страна спечели и световната корона в “Крусибъл”. World #2 Mark Selby is out of the #ChinaOpen after a 6-3 defeat at the hands of Craig Steadman (world #92)#SnookerChinaOpen pic.twitter.com/XIHskfVA7F — Bruce Betting (@brucebetting) April 1, 2019 Веселяка от Лестър обаче не е сред фаворитите този сезон, защото се представя доста под обичайните си високи стандарти. Единственият му трофей е от Шампионата на Китай през септември миналата година (победа над Джон Хигинс на финала), но иначе ще започне Световното с поредица от три поражения, започнала през февруари в Откритото първенство на Уелс. Taм той отпадна на осминафиналите от Хосеин Вафей с 3:4, а след това загуби от Джон Хигинс с 4:6 в единствения си двубой в “Шампионата на играчите”. Defending Champ and No 1 seed Mark Selby is OUT beaten 6-3 by 94th Seed Craig Steadman @stedz1 in their heldover Qualifier ( last 128) a 1st round match with Dominic Dale tomorrow is his reward and a guaranteed 5k#snooker #ChinaOpen pic.twitter.com/ymtpkB2AN7 — Phil Mudd (@MuddPhil) April 1, 2019 Стедман постигна пък може би най-голямата победа в кариерата си, като се вземе предвид и фактът, че наградният фонд на China Open е 1 милион паунда. Във втори кръг той ще се изправи срещу Доминик Дейл. @stedz1: "It might shock the viewing public, it's not shocked me"



Mark Selby has been invincible in the last three China Opens he's entered.



But not today - out in qualifying! #ChinaOpen pic.twitter.com/Lzh1fesk96 — World Snooker (@WorldSnooker) April 1, 2019 Селби дръпна с 3:2 в резултата чрез брейкове от 64 и 99, но в следващите три фрейма изобщо не реализира топка, докато Стедман се откъсна със серии от 77, 108 и 86. Деветият фрейм продължи цели 53 минути и бе решен по цветовете, като Селби направи груба грешка в опита си да вкара жълтата и съперникът му впоследствие я прати в джоба, след което направи същото с кафявата за крайния успех.

Още по темата

0



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 730

1