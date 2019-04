ЛеБрон Джеймс няма да играе на Световното в Китай

Суперзвездата на американския баскетбол ЛеБрон Джеймс обяви, че няма да играе на предстоящото през септември Световно първенство в Китай. 34-годишният Джеймс обаче не изключва възможността да се върне в представителния тим на САЩ за Олимпийските игри в Токио през 2020 година. И в двата турнира отборът ще бъде воден от старши треньора на Сан Антонио Спърс Грег Попович.

LeBron will have a full-length court built on the set of 'Space Jam 2’ to train while filming.



MJ did the same thing as he prepared for his second three-peat.



(via @joevardon) pic.twitter.com/mYIGp6fgO5