Отбор от Украйна намеси Христо Стоичков в шегата си за 1 април

Христо Стоичков - главный тренер ФК Десна Легендарный футболист, обладатель Золотого Мяча, икона болгарского футбола и легенда мирового футбола Христо Стоичков возглавил черниговскую Десну. Сборная Болгарии, Литекс, Сельта, ЦСКА (София), и вот теперь Чернигов. Стоичков уже прибыл в "северный город" и приступает к работе в Десне. #деснафк #вболівайзасвоїх #тренер #стоічков #1квітня #чернігів

A post shared by DesnaFC official (@desnafc) on Apr 1, 2019 at 5:15am PDT