"Sportal Open" се завръща с #Гришомания и триумфa на Федерер в Маями

Единственото по рода си българско предаване, посветено изцяло на тениса - “Sportal Open” - се завръща в ефира на Sportal TV с намерението да продължи всеки понеделник да предоставя всичко най-интересно от света на “аристократичната” игра.

В днешния епизод журналистите Никола Кацаров и Даниел Любомиров се фокусираха върху последните новини около Григор Димитров и представянето му в “Мастърс”-а в Маями. Рубриката “#Гришомания” ще се занимава именно с актуалните новини около най-добрия български тенисист, както и подробности около всичко, случващо се с кариерата му, които по-рядко придобиват гласност в медиите.

