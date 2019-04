Тенис Надал се завърна на корта 01 април 2019 | 18:37 0



@RafaelNadal + CLAY = ____!

? ? ? How would you describe it with one emoji? pic.twitter.com/9Dht0tR7di — Rafa Nadal Academy by Movistar (@rnadalacademy) March 30, 2019 Рафаел Надал започна подготовка за предстоящия сезон на клей в Европа. Испанецът се отказа преди полуфинала си срещу Роджър Федерер на турнира в Индиън Уелс и пропусна надпреварата в Маями, която завърши вчера. Причината бе болки в дясното коляно. 32-годишният Надал планира да се завърне за турнира от сериите Мастърс в Монте Карло, който започва на 14 април.Световният номер 2 поднови тренировки на кортовете на своята академия в Майорка. Надал се надява да е в оптимална форма за любимата част от сезона за него. Той има 11 титли в Монте Карло, а след това е заявил участия в Барселона, Мадрид, Рим и "Ролан Гарос", който също е печелил 11 пъти.

