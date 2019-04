ММА Бен Аскрен и Хорхе Масвидал съгласни за двубой през юли 01 април 2019 | 16:28 - Обновена 0



Бен Аскрен пътува до Лондон, очаквайки Дарън Тил да победи в битката си срещу Масвидал във файт картата на UFC Fight Night: Till vs. Masvidal. Американският борец се беше подготвил отдавна като даваше всичко от себе си да говори за Тил и да свързва името си с неговото. Хорхе Масвидал, обаче, реши да не стои отстрани и да гледа как двамата вече си правят планове преди той да е загубил. Масвидал нокаутира Тил с ужасяващ удар и сложи името си обратно в разговорите за бой срещу другите топ атлети.

Веднага след това Бен Аскрен смени тактиката и започна да намеква за среща с Хорхе, но кубинския боец отхърляше идеята. Сега изглежда, че UFC са успели да намерят начин този двубой да се превърне в реалност. Един от най-известните ММА журналисти - Ариел Хелуани сподели чрез туитър профила си какво е разбрал за потенциалния бой между двамата атлети в полу-средната категория: Jorge Masvidal has verbally agreed to fight Ben Askren on July 6 in Las Vegas, according to sources. UFC wanted June 8 but that date didn’t work for Masvidal. Askren tells me that date works for him, too. Hoping to finalize it shortly. — Ariel Helwani (@arielhelwani) March 29, 2019 „Хорхе Масвидал се е съгласил да се бие срещу Бен Аскрен на 6 юли в Лас Вегас, според източници. UFC искали още на 8 юни, но тази дата не се хареса на Масвидал. Аскрен ми сподели, че тази дата устройва и него.”

