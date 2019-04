Куинс Парк Рейнджърс уволни Стийв МакКларън

Бившият национален селекционер на Англия Стийв МакКларън бе уволенен от мениджърския пост в Куинс Парк Рейнджърс заради слаби резултати. В събота лондончани претърпяха загуба с 1:2 от Болтън, която бе 11-а в последните им 14 мача в Чемпиъншип, а от Коледа насам тимът има само една победа, като все още не се е спасил от изпадане в Лига 1.

Steve McClaren has left #QPR with immediate effect.



https://t.co/TSKM4Dwz7l pic.twitter.com/9E6r2SK90k