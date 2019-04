Моторни спортове Довициозо: Сцеплението липсваше в последните обиколки в Аржентина 01 април 2019 | 13:47 - Обновена 0



Дови избра софт задна гума на официалния доставчик в шампионата Michelin, но стратегията му не проработи така, както очакваше. В последните обиколки сцеплението на задната му гума с асфалта ставаше все по-ниско. Nothing between them! @AndreaDovizioso can't shake off @ValeYellow46! #ArgentinaGP pic.twitter.com/FlvKbouGCH — MotoGP™ (@MotoGP) March 31, 2019 Пилотът на Ducati Андреа Довициозо спечели трето място в изминалата Гран При на Аржентина в MotoGP този уикенд, но изгуби битката със сънародника си Валентино Роси за втората позиция. Дови не остана на 100% щастлив, въпреки че по думите му целта му в Аржентина бе само подиум.Дови избра софт задна гума на официалния доставчик в шампионата Michelin, но стратегията му не проработи така, както очакваше. В последните обиколки сцеплението на задната му гума с асфалта ставаше все по-ниско. "Не съм особено щастлив как работеше гумата ми по време на състезанието. Скоростта ми не бе достатъчно добра. Не можех да се откъсна от Валентино. Важно е да проучим точно какво и защо се случи в състезанието. Хубаво е, че съм на подиума, но не съм особено щастлив с резултата. Мисля, че това състезание може да ни покаже нещо ключово за предстоящите. Сцеплението падна много в края и е странно, защото не натисках прекалено", сподели Дови. Италианецът слезе на втора позиция в генералното класиране след победата на Маркес в Аржентина. За отбора му обаче предстои още един тежък уикенд в САЩ на пистата "Остин", която не пасва особено добре на италианския отбор, а за сметка на това Марк е господарят на нея с победи във всяка една година, откакто се присъедини към кралския клас.

