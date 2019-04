Германия Интервюто с Роберт Левандовски 01 април 2019 | 12:30 - Обновена 0



Ще успееш ли точно срещу Борусия (Д) да вкараш своя гол №200 в Бундеслигата?

Всяко попадение срещу такъв съперник е специално - особено след като сегашната битка за титлата е толкова завързана. 200 е голямо число! Когато дойдох в Бундеслигата през 2010 година, никога не съм си помислял, че ще вкарам толкова.







Кой е най-важният ти гол?

Този за 1:0 за Дортмунд срещу Байерн през 2012 г., защото той реши титлата.



A кой е най-красивият?

Петият срещу



А ще стигнеш ли до 250 попадения?

Ако продължавам така, мога да добавя 50-60 гола в следващите два сезона… Така че 250 е нещо възможно.



А 300?

Пфу, това са със 100 повече от сега, което означава четири сезона на топ ниво. Никога не казвам, че нещо е невъзможно, но засега това е твърде далеч.







Колко още можеш да играеш на това ниво?

Може би докато стана на 35 или дори 37 години. Зависи от тялото и какво ми е в главата.



Кои са най-солидните защитници, срещу които си се изправял?

В Шампионската лига това е



Какво ще кажеш на критиците ти, които твърдят, че не вкарваш във важните срещи от ШЛ?

На четвъртфинали и полуфинали винаги съм реализирал поне по веднъж срещу Атлетико Мадрид и



Неприятно ли ти беше, че срещу Ливърпул не получи възможност да вкараш?

Очевидно съперникът беше по-силен от нас. Но когато си нападал, но са ти вкарали, можеш да си кажеш “ОК, опитах се”. Можехме да предприемем повече рискове. Срамота!



Дали този реванш удари по репутацията на Нико Ковач сред футболистите в съблекалнята?

Не. Заедно анализирахме допуснатите грешки. Вкарахме по шест попадения в мача преди и този след това. И защо тогава нещата не се получиха? Имахме ограничени възможности в атака. Длъжни сме да си извадим поуките за в бъдеще.

През 2016 г. направихте обрат от 0:2 срещу Ювентус. Сега - през 2019 г. - не останахме с впечатление, че отборът е способен на такова нещо?

По време на двубоя не спрях да вярвам в това. Като се върна назад обаче, трябва да призная, че може би не си повярвахме на 100%, а само на 85-90%.



Вярваш ли все още, че ще завоюваш ШЛ с Байерн?

Всеки сезон сме на полуфинал или поне на четвъртфинал, а след това се оплакваме от липса на късмет или контузии. А сега сме аут от турнира даже по-рано. Може би трябва да се дръпнеш с крачка назад, за да направиш после две напред. Надявам се да успеем през следващата година.

Байерн иска да продължи договора ти и след 2021 г. Готов ли си за това?

Имаше първоначални разговори, но това ще отнеме време. В момента съм съсредоточен само върху остатъка от сезона. Но иначе - да, виждам се тук още дълго време.



Какво е мнението ти за Томас Мюлер?

Двамата се разбираме много добре на терена. Играем заедно от почти 5 годин насам. Томас винаги се стреми да практикува нападателен футбол. Първоначалният му инстинкт е да подава напред. И аз винаги съм готов за този пас.



Как се справяш с пропуските?

По време на двубой трябва бързо да забравиш за това. Когато пък се прибера вкъщи, опитваме са да гледам мачовете наново, да анализирам и да мисля как по-добре да отиграя въпросната ситуация занапред.







Би ли заменил всичките си голове в Бундеслигата за титла в ШЛ?

