Спалети: Поведението на Икарди е унизително за Интер

Старши треньорът на Интер (Милано) Лучано Спалети заяви, че клубът е бил унизен от нападателя Мауро Икарди, след като са чули обяснението му защо си тръгва за родната Аржентина и отказва да играе в дербито с Лацио снощи. Икарди беше капитан на отбора, но лентата му беше отнета, след като преговорите между него и клуба за нов договор излязоха от рамките на нормалния диалог.

26-годишният аржентинец е казал на Спалети, че няма как да играе срещу Лацио, защото има проблем в коляното. Аржентинският нападател, който е и голмайстор на отбора във всеки от последните четири сезона, се върна към нормални тренировки тази седмица след среща между неговия адвокат Паоло Николети и представители на клуба.

Очакванията бяха, че нещата са изгладени и той ще излезе с екипа на нерадзурите срещу Лацио, но изненадващо обявил на Спалети, че си заминава за родината и няма да играе. Интер загуби срещата с 0:1, а голът за гостите отбеляза Сергей Милинкович-Савич.

"Да водиш преговори с играч и да го молиш да облече фланелката на клуб като Интер е унизително и за нас, и за феновете, и за съотборниците му, заяви спациалистът след като неговият тим падна от Лацио с 0:1. Трябва ли да изпращам имейли до адвокатите му преди да взема решение дали ще го поставя титуляр? "Днес Мауро Икарди трябваше да бъде изваден от състава за своето поведение. Справедливо е други да играят. Става въпрос за доверие между мен и играча, а поведението му е неприемливо както и да го гледаш. Той добави, че събитията се развиват пред очите на всички и е лесно да бъдат интерпретирани.

Luciano Spalletti took the lid off the Mauro Icardi problem. “It’s humiliating to negotiate with a player to pull on the #Inter jersey. The way he behaved, he has to stay out.” https://t.co/0WlEHN9mYX #LazioInter #FCIM #Argentina #Icardi #SerieA pic.twitter.com/csQRQair51