Световен футбол Ибра с "Паненка", Рууни с блестящ гол от фаул (видео) 01 април 2019 | 09:26 - Обновена 0



копирано



He's pretty good from there.@Ibra_official buries the penalty to give #LAGalaxy the lead. Zlatan is a perfect 5/5 from the spot in @MLS. pic.twitter.com/dC92obYhAU — LA Galaxy (@LAGalaxy) April 1, 2019 Always putting on a show, that @Ibra_official pic.twitter.com/Mr092DL0l2 — LA Galaxy (@LAGalaxy) April 1, 2019 Гостите от Северозапада изравниха минута преди края на първото полувреме чрез Джеф Ебобисе. Но Златан Ибрахимович вкара втора дузпа в 65-ата минута, този път в стил “Паненка”, за да осигури третата победа от четири мача на тима си. ЛА Галакси е на 5-о място в Западната конференция, а днешните им съперници са само с точка.

RNEY!



ARE YOU SERIOUS?!?#ORLvDC https://t.co/OHb0DywwBv — Major League Soccer (@MLS) March 31, 2019 В друга среща от първенството на Мейджър Лийг Сокър пък се отличи Уейн Рууни. Бившият нападател на

Златан Ибрахимович вкара две дузпи за победата на Лос Анджелис Галакси с 2:1 над Портланд Тимбърс в 4-ия кръг на първенството на МЛС. Той откри резултата в 33-ата минута, след като сам си спечели наказателния удар. 37-годишният швед овладя топката на гърди в наказателното поле, но беше грубо изблъскан. От 11-метровата точка той не сбърка, пращайки топката в долния десен ъгъл на вратаря Джеф Алтинела.Гостите от Северозапада изравниха минута преди края на първото полувреме чрез Джеф Ебобисе. Но Златан Ибрахимович вкара втора дузпа в 65-ата минута, този път в стил “Паненка”, за да осигури третата победа от четири мача на тима си. ЛА Галакси е на 5-о място в Западната конференция, а днешните им съперници са само с точка.В друга среща от първенството на Мейджър Лийг Сокър пък се отличи Уейн Рууни. Бившият нападател на Манчестър Юнайтед се разписа директно от свободен удар, който беше отсъден в близост до ъгловото флагче. Фалцовото му изпълнение не остави шанс за вратаря в 30-ата минута при победата на неговия Ди Си Юнайтед с 2:1 над Орландо Сити като гост. Ди Си Юнайтед е начело в Източната конференция с 10 точки, колкото има и Калъмбъс Крю, но Рууни и съотборниците му имат по-добра голова разлика. Рууни покачи на 2:0, а още в 6-ата минута гостите бяха дръпнали с точен удар на Стивън Бърнбаум. Националът Дом Дуайър върна един гол за Орландо в средата на втората част.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 928

1