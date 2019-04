Звезда на Тотнъм повтори постижение на Бекъм

10 - Christian Eriksen is just the second player to assist 10+ Premier League goals in four successive seasons, after David Beckham between 1997-98 and 2000-01. Generosity. #LIVTOT — OptaJoe (@OptaJoe) March 31, 2019

9 - Andy Robertson has nine assists for @LFC in the Premier League this season; Andy Hinchliffe (1994-95) and Leighton Baines (2010-11) are the only defenders to have had more in a single campaign (both 11). Delivery. #LIVTOT — OptaJoe (@OptaJoe) March 31, 2019

24 - Liverpool have lost just one of their last 24 home league games against Spurs (W15 D8) - a 0-2 loss in May 2011 under Kenny Dalglish. Prevalent. #LIVTOT — OptaJoe (@OptaJoe) March 31, 2019

Датският халф на Тотнъм Кристиан Ериксен вече има 10+ асистенции в рамките на един сезон във Висшата лига в 4 поредни години. Само още един играч е постигал това в историята на Висшата лига и неговото име е Дейвид Бекъм (между 1997 и 2001 година). Ериксен асистира на Лукас Моура за изравнителното попадение на "шпорите" от Лондон при гостуването им на " Анфийлд " вчера.В същото време шотландският ляв бек на Ливърпул Андрю Робъртсън има впечатляващите 9 асистенции от началото на сезона в Премиър Лийг. Анди Робъртсън качи топката на главата на Роберто Фирмино за първия гол на "червените" при победата им с 2:1 у дома срещу Тотнъм в неделя. Само двама бранители - Анди Хинчклиф (1994/95) и Лейтън Бейнс (2010/11), са записвали повече асистенции в Премиър Лийг в рамките на един сезон - по 11.Ливърпул пък затвърди тенденцията да играе успешно срещу Тотнъм в последните години. В последните си 24 мача с лондончани ливърпулци имат 15 победи, 8 равенства и едва едно поражение (0:2 през май 2011 година под ръководството на клубната легенда Кени Далглиш).