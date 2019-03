Маркес се възползва от силните си страни

Пилотът на Honda Марк Маркес спечели по безапелационен начин победата във втория кръг от календара на MotoGP в Аржентина. Испанецът стартира отлично от първа позиция и не изгуби първото място дори за секунда. С постоянно високо темпо Маркес генерира преднина от пет секунди в рамките на едва няколко обиколки.

"Днес беше перфектен ден. Бях напълно концентриран още от първата тренировка в Аржентина. Всичко проработи чудесно. Имахме само малък проблем в четвъртата тренировка. Знам, че силната ми страна е в първите обиколки. Вложих всичко в тях и после видях разликата. Бях една, две, три секунди по-бърз. После просто влязох в ритъма, не натисках", сподели Марк след категоричния успех.

"It's one of the most solid weekends of my career in #MotoGP" - @marcmarquez93 #ArgentinaGP pic.twitter.com/aNNLIL8tVd