Роси: Имах нужда от този резултат

Легендата на мотоциклетния спорт Валентино Роси спечели второ място в състезанието за Гран При на Аржентина - втори кръг от сезон 2019 в MotoGP. Доктора изпревари със своята Yamaha сънародника си Андреа Довициозо на седмия завой на последната обиколка на "Термас де Рио Ондо" и излезе на третата позиция в генералното класиране зад Маркес и Дови.

"Много съм щастлив за мен и отбора ми, защото от дълго време не бях на подиума. Имах две възможности в края на миналата година, но тогава направих две грешки. Нуждаех се от този резултат, с отбора ми работихме много усърдно още от петък. Карах както, когато бях млад, и се забавлявах. Състезанието беше страхотно, но очаквах да имам малко по-добра скорост от Дови", сподели Доктора след края на състезанието.

The Doctor secures 2nd place on THE LAST LAP! @ValeYellow46 nicks it from @AndreaDovizioso as he is demoted to a 3rd place finish! #ArgentinaGP pic.twitter.com/Pmy1fpRDQQ