28-ми "Мастърс" триумф за Маестрото срещу контузения Иснър

Великият Роджър Федерер спечели 28-мата си титла от сериите “Мастърс”, след като триумфира на тенис турнира в Маями с 6:1, 6:4 над Джон Иснър за общо 62 минути игра. Here it is, the moment @rogerfederer claimed his 4th #MiamiOpen title, d. Isner 6-1 6-4



Horrible to see @johnisner struggling with injury, you're ok! pic.twitter.com/h1BhzijyXa — Tennis TV (@TennisTV) March 31, 2019 Швейцарецът през цялото време се стремеше да държи топката ниско, когато Иснър се движеше напред, а от основната линия го разхождаше постоянно и американецът не намери начин за съпротива. Втората част бе по-равностойна, но Големия Джон получи болки в проблемното си ляво ходило и след 3:4 реално не бе конкурентоспособен. Той все пак в духа на феърплея и спортсменството доигра мача, колкото и видимо да бе възпрепятстван от болките. MAKE THAT +1@rogerfederer wins the #MiamiOpen title - the 101st of his career! pic.twitter.com/ziAHbDdjuw — Tennis TV (@TennisTV) March 31, 2019 Маестрото никога в кариерата си не бе губил в един сезон финалите на Индиън Уелс и Маями и сега се постара да спази традицията, като в същото време прекрати негативната си поредица от три загуби на финали на “Мастърс” (от Доминик Тийм, от Новак Джокович в Синсинати 2018 и от Хуан Мартин дел Потро в Индиън Уелс 2018). He's having fun out there @rogerfederer #MiamiOpen pic.twitter.com/0A8kAY5R3l — Tennis TV (@TennisTV) March 31, 2019 С победата над Иснър Федерер стана първият играч този сезон с повече от една титла, след като в Дубай стигна до юбилейната си 100-тна купа, а вече може да се похвали с общо 101. Великият швейцарец е вече четирикратен победител в Маями, като единственото му поражение на финала там остава при дебюта му на такава сцена през 2002-ра, когато отстъпи с четири сета на Андре Агаси. Федерер изтормози противника си с блок-ретурите още в първия сервис-гейм, като Иснър неутрализира първите две точки за пробив, но по много нелеп начин допусна брейк от третата възможност. Той първо направи слаб апроуч и бе разминат на мрежата с форхенд от средата на корта на Маестрото, а впоследствие американецът удари топката с рамката на ракетата си и пробивът бе факт. Без особени проблеми Федерер затвърди и дръпна с 2:0 още в самото начало на сблъсъка. Швейцарецът продължи да тества волето на противника със слайса си и непредизвиканите грешки продължиха. От основната линия пък Иснър нямаше никакви аргументи да се противопостави на Фед в дългите разигравания и набързо резултатът набъбна до 4:1 с втория пробив. Втората двойна грешка на Големия Джон осигури нови два шанса за 20-кратния шампион от “Шлема”, а отново след невкаран първи сервис и непредизвикана грешка от форхенд в близост до мрежата американецът предаде сета - 6:1 за само 24 минути игра. Federer on #MiamiOpen | @rogerfederer



: @TennisTV pic.twitter.com/tlzmcU65A0 — ATP Tour (@ATP_Tour) March 31, 2019 В третия сет Федерер демонстрира страхотна защита и въпреки топовните ретури и опити за уинър от форхенд на Иснър, американецът така и не записа точка. Езикът на тялото на шампиона от 2018 година не бе никак позитивен, въпреки че при 2:1 все още нямаше брейкове. 209-сантиметровият гигант продължаваше да не може да се закачи за сервис-гейма на противника, а в същото време Федерер изглеждаше все по-близо до осъществяване на нов пробив. В паузата след седмия гейм при 3:4 изоставане Иснър се възползва от медицинския си тайумаут за масаж на проблемия ляв крак. Физиотерапевтът третираше глезена му, който и без това бе сериозно опакован, а иначе американецът имаше проблеми и с коляното. 6-1 in 24 minutes



Federer on #MiamiOpen pic.twitter.com/bsDvVeAGOV — Tennis TV (@TennisTV) March 31, 2019 При 4:4 Иснър изобщо не се накланяше дори към топката, идваща от началния удар на Федерер, като след края на бързия гейм получи болкоуспокояващи хапчета. Големия Джон все пак от уважение към публиката излезе на корта, за да опита да завърши мача. Иснър изпълни един сервис и се преви, поклащайки глава, че чисто формално ще удари топката още няколко пъти. В духа на феърплея все пак американецът доигра двубоя и го загуби достойно - 1:6, 4:6.

