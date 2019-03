Моторни спортове Безкомпромисна победа за Маркес в Аржентина, Роси се върна на подиума 31 март 2019 | 21:50 - Обновена 0



Защитаващият титлата си в кралския клас на мотоциклетизма Марк Маркес спечели втория кръг от календара на MotoGP за сезон 2019 по майсторски начин. Пилотът на Honda поведе убедително на старта на Гран При на Аржентина и не изпусна първата позиция дори за момент. За втората позиция битката бе ожесточена, но все пак опитът на ветерана Валентино Роси си каза думата и с маневра в последната обиколка Доктора изпревари пилота на Ducati Андреа Довициозо, който финишира трети. The Doctor secures 2nd place on THE LAST LAP! @ValeYellow46 nicks it from @AndreaDovizioso as he is demoted to a 3rd place finish! #ArgentinaGP pic.twitter.com/Pmy1fpRDQQ — MotoGP™ (@MotoGP) March 31, 2019 Маркес стартира от полпозишън в днешната Гран При на Аржентина. Испанецът спечели квалификацията на пистата "Термас де Рио Ондо" за пети път в кариерата си и тръгна пред основните си конкуренти Маверик Винялес от Yamaha и Андреа Довициозо от Ducati. Ветеранът Валентино Роси стартира четвърти, следван от сателитния пилот на Ducati Джак Милър. Марк Маркес потегли отлично на старта, а Андреа Довициозо и Валентино Роси изпревариха Винялес и се наредиха зад пилота на Honda. Още във втората обиколка Милър започна да притиска Доктора за третата позиция и двамата няколко пъти си я размениха. Междувременно Винялес падна до осмо място. Yamaha vs Ducati! @ValeYellow46 and @FrankyMorbido12 dive past @AndreaDovizioso and @jackmilleraus! #ArgentinaGP pic.twitter.com/z8JDgJA9OZ — MotoGP™ (@MotoGP) March 31, 2019 За едва четири обиколки Маркес успя да генерира преднина от близо 5 сек пред своите преследвачи, а до финала тя бе в размер на 9.8 сек. Въпреки убедителната си преднина Маркес не намали темпото си, докато не получи заповед от шефа на Honda да действа предпазливо. If first you don't succeed, try and try again! @ValeYellow46 regains 2nd place!#ArgentinaGP pic.twitter.com/NwWdX3p0gw — MotoGP™ (@MotoGP) March 31, 2019 В шестата обиколка Доктора успя да отнеме второто място от Довициозо, но пилотът на Ducati си го върна обратно след няколко завъртания. Валентино запази силите си за последната обиколка и в седмия завой успя да мине пред сънародника си с чиста маневра, като така си гарантира третата позиция в генералното класиране зад Маркес и Дови, които си поделиха по една победа от старта на новия сезон. Малко преди да бъде преполовена състезателната дистанция талантът на Suzuki Алекс Ринс напредна до седмата позиция, след като стартира от 16-ата. В крайна сметка испанецът пресече карирания флаг на престижното пето мсто, като пред него финишира Джак Милър. Топ 10 допълниха още съотборникът на Дови в заводския тим на Ducati Данило Петручи, Такааки Накагами със сателитна Honda, дебютантът Фабио Куартараро със сателитна Yamaha, Алейш Еспергаро с Aprilia и Пол Еспергаро с КТМ. Новият пилот на Honda Хорхе Лоренсо завърши 12-и, на 27.5 сек зад победителя. Карел Ейбрахам бе първият пилот с падане на първия завой от трасето. @FrankyMorbido12 and @mvkoficial12 crash on the last lap



The @sepangracing rider touched the back wheel of the factory man and both ended up in the gravel at Turn 7 of Termas #ArgentinaGP | #MotoGP https://t.co/NXMQpVUBCC pic.twitter.com/fRKPCOoNG3 — MotoGP™ (@MotoGP) March 31, 2019 В последната обиколка, малко преди финала състезанието приключи и за двамата пилоти с Yamaha Маверик Винялес и Франко Морбидели, след като вторият не успя да спре навреме на седми завой и се стигна до удар между двата мотора.

