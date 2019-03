ММА Димитриъс Джонсън гилотинира опонента си при дебюта в ONE 31 март 2019 | 19:11 0



копирано

Димитриъс Джонсън записа страхотен дебют за ONE Championship. DJ се изправи срещу Юя Вакамацу в битка от турнира на ONE в категория муха. За разлика от Еди Алварес, DJ не даде шанс на своя опонент. Още в началото битката започна на високи обороти и двамата яростно се преследваха. DJ вкарваше удари, а след това бързо събаряше на земята Вакамацу, който показа голямо желание за победа, но разликата в класите беше очевидна. Demetrious Johnson makes a STATEMENT in his ONE debut, submitting Yuya Wakamatsu with a tight guillotine choke at 2:40 of Round 2! @MightyMouse #WeAreONE #ANewEra #Tokyo #MartialArts pic.twitter.com/K4yOpTfmQJ — ONE Championship (@ONEChampionship) March 31, 2019 През целия рунд Димитриъс контролираше нещата, но Юя имаше няколко добри изяви в този първи рунд, който без съмнение отиде за DJ. Във втория рунд Вакамацу успя да вкара силен удар на Джонсън и помисли, че го е разклатил, което не беше така. Юя се хвърли здраво в търсене на нокаут, но това беше грешка, защото DJ го свали на земята и опита да го задуши. Първият път Вакамацу успя да се спаси, но когато DJ заключи Юя с гилотина измъкване нямаше и той се предаде във втория рунд. mma.bg 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1335

1