Кошмарен дебют за Еди Алварес в ONE Championship. Бившият шампион в лека категория на UFC и Bellator се изправи срещу Тимофей Настюхин в битка от турнира на ONE в лека категория. Алварес започна много плахо срещата, но за разлика от него Настюхин беше безмилостен. Тимофей започна да вкарва ритници в началото на срещата, а Еди опита да го преследва, но си плати, защото Настюхин му вкара комбинация от ляв и десен. Timofey Nastyukhin SHOCKS THE ! The Russian warrior knocks out Eddie Alvarez at 4:05 of Round 1 to advance in the ONE Lightweight World Grand Prix! #WeAreONE #ANewEra #Tokyo #MartialArts pic.twitter.com/YxUV0TSnFR — ONE Championship (@ONEChampionship) March 31, 2019 Алварес продължи да е дефанзивен и пое нов ритник и ляв удар от Настюхин. Двамата разменяха ритници и удари, след което Алварес опита ритник, но Настюхин му хвана крака и го свали на земята със силен десен прав. Настюхин продължи да наказва Алварес, който не приличаше на себе си. Тимофей го приклещи към оградата и го засипа с удари, което кара рефера да прекрати срещата в последната минута на първия рунд. С тази загуба Алварес навлиза в серия от 2 поредни поражения с нокаут. mma.bg 0



