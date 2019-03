НБА Разследват Порзингис за изнасилване в Ню Йорк 31 март 2019 | 16:50 0



Латвийският баскетболист на Далас Маверикс Кристапс Порзингис е разследван от полицията в Ню Йорк по подозрение в изнасилване, съобщи "Ню Йорк Поуст", цитирайки свои източници от полицията. 23-годишният Порзингис е обвинен от жена, че през миналата година я е нападнал сексуално. Потърпевшата е разказала на полицията, че не е разказала по-рано за случилото се, тъй като Порзингис и е обещал 68 000 долара, за да си мълчи. Адвокатът на Порзингис Роланд Риопел категорично отхвърли обвиненията и заяви, че сам е запознал властите със случая на 20 декември 2018 година заради опитите на жената да изнудва клиента му. NYPD probing rape claim against former Knicks star Kristaps Porzingis https://t.co/39hH2WDZOd pic.twitter.com/yim0qYQQhF — New York Post (@nypost) March 30, 2019 Според жената, обвиняваща Порзингис, сексуалното посегателство върху нея се е случило на 7 февруари 2018 година в сградата, в която той живее, което е само часове, след като латвиецът скъса кръстни връзки по време на мач на вече бившия му тим Ню Йорк Никс. Порзингис бе трансфериран от Ню Йорк в Далас в края на януари тази година, като според ЕСПН ръководството на Никс е предупредило това на тима от Далас за проблемите, които си има 223-сантиметровият играч с властите. От полицията в Ню Йорк отказаха официален коментар по публикацията на "Ню Йорк Поуст".

